Головна Новини Регіони Харків РФ ударила по житловому будинку у Харкові новою секретною ракетою: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ ударила по житловому будинку у Харкові новою секретною ракетою: деталі

Російська ракета може атакувати всю територію України

7 березня 2026, 14:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська вночі 7 березня вдарили по житловому будинку у Харкові найновішою секретною ракетою "Виріб-30". Про це йдеться у повідомленні у Telegram Харківської обласної прокуратури.

РФ ударила по житловому будинку у Харкові новою секретною ракетою: деталі

Удар по Харкову. Фото: Харківська ОВА

У повідомленні йдеться, що цієї ночі ворожа ракета потрапила до п'ятиповерхового житлового будинку у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверх.

Відомо про вісім загиблих, серед яких двоє дітей. Постраждали понад 10 людей, у тому числі троє дітей.

Під завалами ще лишаються люди. Продовжується пошуково-рятувальна операція.

Як повідомили у прокуратурі, за попередньою інформацією, війська РФ вдарили по будинку ракетою "Виріб-30".

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом скоєння військового злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Варто зазначити, що раніше в ГУР розкрили характеристики та показали зображення новітньої ракети "Виріб-30", якою Росія може атакувати всю територію України.

Ракета має розмах крил близько трьох метрів, бойову частину масою 800 кілограм та дальність застосування не менше 1500 кілометрів. Перші випадки застосування нової ракети проти України було зафіксовано наприкінці минулого року.

За маркуванням та конструктивними ознаками виріб ідентифікований як розробка ОКБ "Зірка", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника та корпорації загалом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 7 березня російські терористичні війська завдали балістичного та дронового удару по різних містах України. Але найбільше дісталося Харкову.




Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/27491
