РФ ударила по жилому дому в Харькове новой секретной ракетой: детали

Российские оккупационные войска ночью 7 марта ударили по жилому дому в Харькове новейшей секретной ракетой "Изделие-30". Об этом говорится в сообщении в Telegram Харьковской областной прокуратуры.

Удар по Харькову. Фото: Харьковская ОВА

В сообщении говорится, что этой ночью вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

Известно о восьми погибших, среди которых — двое детей. Пострадали более 10 человек, в том числе трое детей.

Под завалами еще остаются люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщили в прокуратуре, по предварительной информации, войска РФ ударили по дому ракетой "Изделие-30".

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Стоит отметить, ранее в ГУР раскрыли характеристики и показали изображение новейшей ракеты "Изделие-30", которой Россия может атаковать всю территорию Украины.

Ракета имеет размах крыльев около трех метров, боевую часть массой 800 килограмм и дальность применения не менее 1 500 километров. Первые случаи применения новой ракеты против Украины были зафиксированы в конце прошлого года.

По маркировке и конструктивным признакам изделие идентифицировано как разработка ОКБ "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Отдельные технические решения унифицированы с другими изделиями этого разработчика и корпорации в целом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 7 марта российские террористические войска нанесли баллистический и дроновый удар по разным городам Украины. Но больше всего досталось Харькову.




