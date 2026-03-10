РФ перетворила ніч у великому місті на пекло: масштаби руйнувань і пошкоджень шокують

Увечері понеділка, 9 березня, а також у ніч на 10 березня Харків зазнав чергових атак дронів з боку російських окупантів. Внаслідок ударів у різних районах міста спалахнули пожежі та було пошкоджено житлові будинки й транспортні засоби. Про ситуацію повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, перший нічний вибух прогримів близько 02:40 у Холодногірському районі. Там сталося влучання безпілотного літального апарату, що призвело до пошкодження приватних будинків та господарських споруд. Станом на 3 ранку інформації про постраждалих не надходило.

Ближче до 5 ранку місцева влада повідомила про ще один удар по тому ж району. Цього разу дрон влучив у дорогу поміж будинків приватного сектору. Відомо про чотирьох постраждалих — це дві жінки віком 58 та 52 роки, 38-річний чоловік та 17-річна дівчина, як зазначила поліція Харківщини.

Що стосується вечірнього удару 9 березня, ОВА повідомляє, що близько 20:55 у місті спалахнули дві автівки. Інцидент стався неподалік житлового будинку. Мер Ігор Терехов уточнив, що в самих будинках пожеж не виникло, проте вибито багато вікон. Загалом пошкоджено скління двох багатоповерхівок та семи автомобілів. Станом на 22:14 відомо про шістьох постраждалих.

Як вже писали "Коментарі", на тлі підготовки до парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня 2026 року, в країні стався резонансний інцидент. 5 березня угорські силовики затримали сімох українських інкасаторів, а також вилучили значну суму грошей, яку вони перевозили. Подія викликала активні політичні дискусії, адже сталася саме під час виборчої кампанії.