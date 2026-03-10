РФ превратила ночь в большом городе в ад: масштабы разрушений и повреждений шокируют

Вечером понедельника, 9 марта, а также в ночь на 10 марта Харьков подвергся очередным атакам дронов со стороны российских оккупантов. В результате ударов в разных районах города вспыхнули пожары и были повреждены жилые дома и транспортные средства. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Фото: из открытых источников

По информации мэра города Игоря Терехова, первый ночной взрыв прогремел около 02:40 в Холодногорском районе. Там произошло попадание беспилотного летательного аппарата, что привело к повреждению частных домов и хозяйственных построек. По состоянию на 3 утра информации о пострадавших не поступало.

Ближе к 5 утра местные власти сообщили о еще одном ударе по тому же району. На этот раз дрон попал в дорогу среди домов частного сектора. Известно о четырех пострадавших — две женщины в возрасте 58 и 52 года, 38-летний мужчина и 17-летняя девушка, как отметила полиция Харьковщины.

Что касается вечернего удара 9 марта, ОВА сообщает, что около 20:55 в городе вспыхнули два автомобиля. Инцидент произошел недалеко от жилого дома. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в самих домах пожаров не возникло, однако выбиты многие окна. В общей сложности повреждено остекление двух многоэтажек и семи автомобилей. По состоянию на 22:14 известно о шести пострадавших.

Как уже писали "Комментарии", на фоне подготовки к парламентским выборам в Венгрии, которые должны пройти 12 апреля 2026 года, в стране произошел резонансный инцидент. 5 марта венгерские силовики задержали семерых украинских инкассаторов, а также изъяли значительную сумму денег, которую они перевозили. Событие вызвало активные политические дискуссии, ведь произошло именно во время избирательной кампании.