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Рев мотоциклів під час війни: мер Харкова закликає Нацполіцію жорстко реагувати на нічний шум у місті

«Моя позиція категорична»: Терехов ініціює звернення до силовиків через скарги харків'ян на гучний двоколісний транспорт

31 липня 2026, 14:11
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Недилько Ксения

Харківський міський голова Ігор Терехов виступив із жорсткою критикою на адресу власників мотоциклів, які влаштовують гучні поїздки вулицями обласного центру. За словами очільника міста, від жителів постійно надходять численні нарікання на надмірний шум від байків, оскільки в умовах постійних ворожих обстрілів люди часто плутають цей гуркіт із наближенням ударних безпілотників типу "шахед".

Рев мотоциклів під час війни: мер Харкова закликає Нацполіцію жорстко реагувати на нічний шум у місті

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

Мер наголосив, що в умовах воєнного стану подібна поведінка водіїв є абсолютно неприпустимою і створює додаткову психологічну напругу серед населення.

"Моя позиція категорична щодо цих мотоциклів, які ганяють містом, б’ються та ревуть, — емоційно підкреслив Ігор Терехов, звернувши увагу на реакцію містян. — Люди дуже стурбовані".

Керівник Харкова зазначив, що вже неодноразово намагався розв'язати цю проблему на рівні правоохоронних органів. Він особисто виходив на зв'язок із представниками Патрульної поліції та топменеджментом Нацполіції, вимагаючи покласти край цим правопорушенням.

Утім, на заваді ефективній боротьбі з любителями швидкості та шуму наразі стоять прогалини в українському правовому полі. Чинна нормативна база досі не передбачає чітких і дієвих механізмів покарання за перевищення допустимого рівня звуку транспортними засобами, через що байкери продовжують ігнорувати правила поведінки в місті.

Аби зрушити питання з мертвої точки, очільник громади запропонував задіяти ширші політичні інструменти. Зокрема, мер Харкова висунув ідею розробити та ухвалити під час чергового засідання сесії міської ради офіційне колективне звернення безпосередньо до вищого керівництва Національної поліції України, щоб спільно знайти правовий спосіб повністю припинити мотоциклетні перегони в прифронтовому місті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що інформація про те, що на ділянці траси Харків–Полтава нібито не залишилося жодної працюючої автозаправної станції, не відповідає дійсності. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи повідомлення, які останнім часом поширювалися в медіа.



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