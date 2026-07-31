Рев мотоциклов во время войны: мэр Харькова призывает Нацполицию жестко реагировать на ночной шум в городе

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Недилько Ксения
Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил с жесткой критикой в адрес владельцев мотоциклов, устраивающих громкие поездки по улицам областного центра. По словам главы города, от жителей постоянно поступают многочисленные сетования на чрезмерный шум от байков, поскольку в условиях постоянных вражеских обстрелов люди часто путают этот грохот с приближением ударных беспилотников типа "шахед".
Игорь Терехов. Фото из открытых источников
Мэр подчеркнул, что в условиях военного положения подобное поведение водителей абсолютно недопустимо и создает дополнительное психологическое напряжение среди населения.
Мэр Харькова отметил, что уже не раз пытался решить эту проблему на уровне правоохранительных органов. Он лично выходил на связь с представителями Патрульной полиции и топменеджментом Нацполиции, требуя покончить с этим правонарушением.
Впрочем, помехой эффективной борьбе с любителями скорости и шума стоят пробелы в украинском правовом поле. Действующая нормативная база до сих пор не предусматривает четких и действенных механизмов наказания за превышение допустимого уровня звука транспортными средствами, поэтому байкеры продолжают игнорировать правила поведения в городе.
Чтобы сдвинуть вопросы с мертвой точки, глава громады предложил задействовать более широкие политические инструменты. В частности, мэр Харькова выдвинул идею разработать и принять на очередном заседании сессии городского совета официальное коллективное обращение непосредственно к высшему руководству Национальной полиции Украины, чтобы совместно найти правовой способ полностью прекратить мотоциклетную гонку в прифронтовом городе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что информация о том, что на участке трассы Харьков-Полтава якобы не осталось ни одной работающей автозаправочной станции, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя сообщения, которые в последнее время распространялись в СМИ.