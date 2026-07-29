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Реформа МСЕК під прицілом СБУ: у медиків та їхніх спільників вилучили понад 14 мільйонів гривень

П'ятеро фігурантів та мільйони у валюті: як на Харківщині торгували фіктивними інвалідностями для призовників

29 липня 2026, 12:13
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Недилько Ксения

На Харківщині правоохоронці успішно ліквідували корупційний механізм, завдяки якому військовозобов'язані чоловіки купували фіктивні групи інвалідності для уникнення призову. Спільна операція Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України завершилася затриманням п'яти учасників оборудки та вилученням величезних сум готівки у різних валютах. За інформацією слідчих, вартість повного пакета документів для одного "клієнта" коливалася в межах від 5 до 8 тисяч доларів США.

Реформа МСЕК під прицілом СБУ: у медиків та їхніх спільників вилучили понад 14 мільйонів гривень

Кімната одного з підозрюваних, викладена доларами. Фото: Офіс Генерального прокурора

"До протиправної діяльності виявилися причетними двоє лікарів місцевих медичних установ — невропатолог та керівник терапевтичного відділення", — повідомили в органах прокуратури, описуючи структуру кримінальної групи.

Також у схемі були задіяні водій, цивільний посередник та операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я.

Ролі між спільниками були чітко розподілені. Водій та його цивільний компаньйон займалися пошуком потенційних ухилянтів і координували їхні візити до медиків. Після цього лікарі фальсифікували діагнози та формували електронні направлення до профільного обласного медичного центру.

"Операторка комп’ютерного набору вносила ці дані до системи, — зазначають у відомстві, — та перенаправляла документацію експертній команді з оцінювання повсякденного функціонування особи".

Саме на основі цих сфабрикованих паперів чоловікам і затверджували інвалідність, що автоматично гарантувало відстрочку від служби.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили вражаючі суми грошей. У фігурантів вилучили понад 243 тисячі доларів США, приблизно 750 тисяч гривень, понад 50 тисяч євро, а також 700 фунтів стерлінгів. В еквіваленті за офіційним курсом Нацбанку ця сума становить більше ніж 14,3 мільйона гривень.

"Усім п’ятьом затриманим уже офіційно оголошено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за попередньою змовою", — підкреслили правоохоронці.

Чотирьох зловмисників суд уже відправив під варту без жодної можливості внесення застави, а щодо останнього фігуранта запобіжний захід наразі обирається. Досудове розслідування триває, наразі встановлюються особи всіх ухилянтів, які встигли скористатися корупційним сервісом.

Реформа МСЕК під прицілом СБУ: у медиків та їхніх спільників вилучили понад 14 мільйонів гривень - фото 2
Реформа МСЕК під прицілом СБУ: у медиків та їхніх спільників вилучили понад 14 мільйонів гривень - фото 2
Реформа МСЕК під прицілом СБУ: у медиків та їхніх спільників вилучили понад 14 мільйонів гривень - фото 2
Реформа МСЕК під прицілом СБУ: у медиків та їхніх спільників вилучили понад 14 мільйонів гривень - фото 2
Реформа МСЕК під прицілом СБУ: у медиків та їхніх спільників вилучили понад 14 мільйонів гривень - фото 2
Реформа МСЕК під прицілом СБУ: у медиків та їхніх спільників вилучили понад 14 мільйонів гривень - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Вінницькій області зафіксовано випадок відкритої збройної агресії цивільної особи проти представників Збройних Сил України. Фігурант інциденту перебував у статусі розшукуваного через ігнорування правил мобілізаційного законодавства.



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