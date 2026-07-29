Реформа МСЭК под прицелом СБУ: у медиков и их подельников изъяли более 14 миллионов гривен

В Харьковской области правоохранители успешно ликвидировали коррупционный механизм, благодаря которому военнообязанные мужчины покупали фиктивные группы инвалидности во избежание призыва. Совместная операция Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины завершилась задержанием пяти участников сделки и изъятием огромных сумм наличных денег в разных валютах. По информации следователей, стоимость полного пакета документов для одного клиента колебалась в пределах от 5 до 8 тысяч долларов США.

Комната одного из подозреваемых, выложенная долларами. Фото: Офис Генерального прокурора

"К противоправной деятельности оказались причастны два врача местных медицинских учреждений — невропатолог и руководитель терапевтического отделения", — сообщили в органах прокуратуры, описывая структуру криминальной группы.

Также в схеме были задействованы водитель, гражданский посредник и оператор компьютерного набора областного учреждения здравоохранения.

Роли между сообщниками были четко распределены. Водитель и его гражданский компаньон занимались поиском потенциальных уклонян и координировали их визиты к медикам. После этого врачи фальсифицировали диагнозы и формировали электронные направления в профильный областной медицинский центр.

"Оператор компьютерного набора вносила эти данные в систему, — отмечают в ведомстве, — и перенаправляла документацию экспертной команде по оценке повседневного функционирования личности".

Именно на основе этих сфабрикованных бумаг мужчинам и утверждали инвалидность, что автоматически гарантировало отсрочку от службы.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили поразительные суммы денег. У фигурантов изъяли более 243 тысяч долларов США, примерно 750 тысяч гривен, более 50 тысяч евро, а также 700 фунтов стерлингов. В эквиваленте по официальному курсу Нацбанка эта сумма составляет более 14,3 миллиона гривен.

"Всем пяти задержанным уже официально объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ по предварительному сговору", — подчеркнули правоохранители.

Четырех злоумышленников суд уже отправил под стражу без всякой возможности внесения залога, а в отношении последнего фигуранта мера пресечения избирается. Досудебное расследование продолжается, в настоящее время устанавливаются лица всех уклонистов, успевших воспользоваться коррупционным сервисом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Винницкой области зафиксирован случай открытой вооруженной агрессии гражданского лица против представителей Вооруженных Сил Украины. Фигурант инцидента находился в статусе разыскиваемого из-за игнорирования правил мобилизационного законодательства.