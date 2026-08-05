Утренний обстрел Харькова: под ударом два района города, есть первые раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром 5 августа российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову, под прицелом оказались два района города. В результате атаки пострадали гражданские жители, а на местах попаданий уже развернули работу экстренные службы.

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Первые взрывы прогремели в Новобаварском районе города. Мэр Харькова Игорь Терехов оперативно сообщил о "попадании "Бандероли" в Новобаварском районе", добавив, что на тот момент все "последствия уточняются".

Почти одновременно атаку подтвердили и в областной администрации. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что "есть предварительная информация о вражеских ударах в Новобаварском районе". Руководитель области заверил, что профильные службы оперативно "устанавливают обстоятельства атаки".

Однако обстрел не прекратился, и вскоре под ударом оказался еще один гражданский сектор города. По словам городского головы, "зафиксировано еще одно попадание в Холодногорском районе", причем прилеты пришлись именно "в районе частной жилой застройки".

К сожалению, утренняя атака не прошла без пострадавших среди мирного населения, сейчас медики борются за жизнь раненых харьковчан. "Поступила предварительная информация о двух раненых в Новобаварском районе", — проинформировал Игорь Терехов.

Эти данные впоследствии детализировали в ОВА, призвав жителей доверять только проверенным источникам. "Пока известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков", — подчеркнул Олег Синегубов, отметив, что "медики оказывают необходимую помощь". Глава администрации также подтвердил географию обстрелов и добавил: "По уточненной информации, один удар России зафиксировали в Новобаварском районе, еще один — в Холодногорском. Экстренные службы работают в усиленном режиме".

Игорь Терехов в 10:24: "В Холодногорском районе удар "бандероли" пришелся на территорию частного домовладения, повреждены окрестные дома, несколько автомобилей. Обследование места прилета продолжается".

Игорь Терехов в 10:26: "На данный момент известно о трех пострадавших в результате вражеских обстрелов города".

Олег Синегубов в 10:27: "Три мужчины пострадали в результате вражеского удара в Новобаварском районе. Наши бригады медиков оказывают всем необходимую помощь.

Также оккупанты попали в частный дом в Холодногресском районе. Устанавливаем данные по пострадавшим. Все экстренные службы работают на местах атаки".

Игорь Терехов в 10:31: "В Новобаварском районе враг попал по гражданскому предприятию. В общей сложности пострадавших на эту минуту — семь человек".





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