Ранковий обстріл Харкова: де сталися прильоти (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні вдень російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову, під прицілом опинилися житловий масив та цивільна інфраструктура. У місті прогриміло кілька потужних вибухів, після чого над одним із районів піднявся густий стовп диму.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Повітряну тривогу в обласному центрі оголосили через фіксацію та загрозу застосування швидкісних реактивних безпілотників. Невдовзі після перших гучних звуків мер Харкова Ігор Терехов о 10:58 оприлюднив перші офіційні дані щодо руйнувань у місті.

"За попередньою інформацією, — поінформував міський голова, описуючи перші наслідки ворожого нальоту, — влучання у багатоповерховий будинок в Основʼянському районі. Наслідки уточнюємо".

Посадовець також додав, що цей руйнівний удар по житловому сектору виявився не єдиним за цю атаку.

"Також надійшла інформація, — зазначив очільник міста у своєму терміновому повідомленні, — про ще одне влучання по цивільному обʼєкту".

Наразі на місцях прильотів розпочали роботу екстрені служби, пожежники та медики. Інформація про масштаби руйнувань, виникнення пожеж, а також про можливих постраждалих серед мешканців багатоповерхівки наразі встановлюється та буде оновлюватися.

ОНОВЛЕНО: Ігор Терехов об 11:21: "Влучання у приватний будинок — на місці пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила".

Ігор Терехов: "Росіяни атакували реактивними дронами Харків — є влучання в кількох районах. Влучання було в офісну будівлю в Основ'янському районі. Зараз іде локалізація пожежі. Друге влучання було в приватний будинок – він практично зруйнований", – зазначив міський голова Харкова.

За його словами, прильоти вночі були в Харкові та передмісті, де розташоване складське приміщення з продовольчими товарами.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА: "За уточненою інформацією, в Основ'янському районі Харкова пошкоджено 4 приватні будинки та автомобіль. Також сталося загоряння будівлі цивільного підприємства. Підрозділи ДСНС усувають наслідки ворожої атаки. Звернення до медиків не надходили".



