Утренний обстрел Харькова: где произошли прилеты (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня днем российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову, под прицелом оказались жилмассив и гражданская инфраструктура. В городе прогремело несколько мощных взрывов, после чего над одним из районов поднялся густой столб дыма.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Воздушная тревога в областном центре была объявлена из-за фиксации и угрозы применения скоростных реактивных беспилотников. Вскоре после первых громких звуков мэр Харькова Игорь Терехов в 10:58 обнародовал первые официальные данные по разрушениям в городе.

"По предварительной информации, — проинформировал городской голова, описывая первые последствия вражеского налета, — попадание в многоэтажное здание в Основянском районе. Последствия уточняем".

Чиновник также добавил, что этот разрушительный удар по жилому сектору оказался не единственным за эту атаку.

"Также поступила информация, — отметил глава города в своем срочном сообщении, — о еще одном попадании по гражданскому объекту".

На местах прилетов начали работу экстренные службы, пожарные и медики. Информация о масштабах разрушений, возникновении пожаров, а также о возможных пострадавших среди жителей многоэтажки устанавливается и будет обновляться.

ОБНОВЛЕНО: Игорь Терехов в 11:21: "Попадание в частный дом – на месте пожар. Информация о пострадавших пока не поступала".

Игорь Терехов: "Россияне атаковали реактивными дронами Харьков — попадание в нескольких районах. Попадание было в офисное здание в Основянском районе. Сейчас идет локализация пожара. Второе попадание было в частный дом – он практически разрушен", – отметил городской голова Харькова.

По его словам, прилеты ночью были в Харькове и пригороде, где расположено складское помещение с продовольственными товарами.

Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА: "По уточненной информации, в Основянском районе Харькова повреждены 4 частных дома и автомобиль. Также произошло возгорание здания гражданского предприятия. Подразделения ГСЧС устраняют последствия вражеской атаки. Обращения к медикам не поступали".







