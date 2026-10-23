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Утренний обстрел Харькова: где произошли прилеты (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Попадание в многоэтажное здание»: Игорь Терехов сообщил первые детали вражеского удара по Основянскому району

23 октября 2026, 11:56
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Недилько Ксения

Сегодня днем российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову, под прицелом оказались жилмассив и гражданская инфраструктура. В городе прогремело несколько мощных взрывов, после чего над одним из районов поднялся густой столб дыма.

Утренний обстрел Харькова: где произошли прилеты (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Воздушная тревога в областном центре была объявлена из-за фиксации и угрозы применения скоростных реактивных беспилотников. Вскоре после первых громких звуков мэр Харькова Игорь Терехов в 10:58 обнародовал первые официальные данные по разрушениям в городе.

"По предварительной информации, — проинформировал городской голова, описывая первые последствия вражеского налета, — попадание в многоэтажное здание в Основянском районе. Последствия уточняем".

Чиновник также добавил, что этот разрушительный удар по жилому сектору оказался не единственным за эту атаку.

"Также поступила информация, — отметил глава города в своем срочном сообщении, — о еще одном попадании по гражданскому объекту".

На местах прилетов начали работу экстренные службы, пожарные и медики. Информация о масштабах разрушений, возникновении пожаров, а также о возможных пострадавших среди жителей многоэтажки устанавливается и будет обновляться.

ОБНОВЛЕНО: Игорь Терехов в 11:21: "Попадание в частный дом – на месте пожар. Информация о пострадавших пока не поступала".

Игорь Терехов: "Россияне атаковали реактивными дронами Харьков — попадание в нескольких районах. Попадание было в офисное здание в Основянском районе. Сейчас идет локализация пожара. Второе попадание было в частный дом – он практически разрушен", – отметил городской голова Харькова.

По его словам, прилеты ночью были в Харькове и пригороде, где расположено складское помещение с продовольственными товарами.

Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА: "По уточненной информации, в Основянском районе Харькова повреждены 4 частных дома и автомобиль. Также произошло возгорание здания гражданского предприятия. Подразделения ГСЧС устраняют последствия вражеской атаки. Обращения к медикам не поступали".





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