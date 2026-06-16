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Ранкові удари по Харкову: що відомо про прильоти

Ранковий наліт на Харків: російський безпілотник упав біля багатоповерхівки, є загроза для цивільних

16 червня 2026, 11:24
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Недилько Ксения

Сьогодні вранці, 16 червня, російські окупаційні війська здійснили черговий повітряний напад на Харків за допомогою ударних безпілотників. Під ударом опинилися одразу два великі райони міста, де наразі екстрені служби з'ясовують масштаб руйнувань.

Ранкові удари по Харкову: що відомо про прильоти

Ілюстративне фото

"Зафіксовано влучання ворожого дрону у Холодногірському районі", — оперативно поінформував міський голова Харкова Ігор Терехов, закликаючи жителів залишатися пильними.

Факт цього обстрілу підтвердив і керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, зазначивши, що удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Початково посадовці повідомляли, що відомостей про поранених громадян не було, проте невдовзі ситуація змінилася.

"Є попередня інформація про постраждалих у Холодногірському районі", — згодом уточнив мер міста Ігор Терехов, додавши, що точна кількість травмованих людей та ступінь важкості їхніх поранень зараз встановлюються медиками та рятувальниками.

Майже одночасно з цим загарбники спрямували ще один баражуючий боєприпас на іншу частину обласного центру. Новий вибух пролунав у межах щільної міської забудови.

"Ще одне влучання "шахеда" у Київському районі", — написав очільник Харкова, наголосивши, що профільні служби вже збирають дані про наслідки другого вибуху.

Зі свого боку голова ОВА уточнив специфіку другого інциденту. За його словами, у цій зоні зафіксували приземлення ворожого засобу ураження безпосередньо у житловому секторі.

"Попередньо, БпЛА впав на територію багатоквартирного будинку", — констатував Олег Синєгубов.

Наразі на місцях обох прильотів працюють оперативні бригади комунальників, правоохоронці та рятувальники ДСНС. Керівництво міста та області з'ясовує всі обставини ранкового інциденту, інформація щодо масштабів пошкоджень та стану постраждалих продовжує оновлюватися.

Олег Синєгубов об 11:15 повідомив, що відомо про одного постраждалого в Харкові.
"У Холодногірському районі окупанти вдарили по цивільному підприємству. Бригада "екстренки" госпіталізує 68-річного чоловіка. У Київському районі падіння ворожих дронів зафіксували у дворі багатоповерхівки та на території церкви. Попередньо, тут ніхто не постраждав", — написав голова ОВА.

Олег Синєгубов об 11:21: "Кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох людей. Медики надають допомогу 45-річному чоловіку та 66-річній жінці. Триває ліквідація наслідків атаки".

Інформація оновлюється.



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