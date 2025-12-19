logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Путин назвал Зеленского «хорошим артистом», считая кадры возле Купянска постановочными
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал Зеленского «хорошим артистом», считая кадры возле Купянска постановочными

"Чего стоять на пороге-то? Заходи в дом". Путин прокомментировал видео Зеленского у стелы на въезде в Купянск

19 декабря 2025, 13:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз сообщил о захвате Купянска и назвал президента Украины Владимира Зеленского "очень талантливым артистом".

Путин назвал Зеленского «хорошим артистом», считая кадры возле Купянска постановочными

Путин назвал Зеленского «хорошим артистом», считая кадры возле Купянска постановочными

Владимир Путин на "Прямой линии" заявил о том, что войска ВС РФ "наступают по всей линии боевого соприкосновения", а Купянск перешел под контроль России. При этом российский лидер прокомментировал видео президента Украины Владимира Зеленского у стелы "Купянск".

По словам Путина, сейчас стела выглядит по-другому, а расположена она на расстоянии километра от самого города.

"Он [Зеленский] артист и артист талантливый. Я говорю это без всякой иронии. Чего стоять на пороге? Заходи в дом? Если Купянск под их контролем", — отметил Путин.

Сообщения о том, что Владимир Зеленский приехал в Купянск, появились 12 декабря. За несколько дней до этого в Минобороны РФ отчитались о полном "освобождении" украинского города.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в России началась прямая линия российского диктатора Владимира Путина "Итоги года", где жители страны-агрессора задают своему правителю вопросы.

Там Путин рассказал о "победах" на фронте в Украине, в частности в который раз повторил пропаганду об оккупации Купянска в Харьковской области. Кроме того, глава Кремля заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

"Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь к Славянску. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время", – заявил Путин. Он также сказал, что более 50% Константиновки под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости