Путин назвал Зеленского «хорошим артистом», считая кадры возле Купянска постановочными

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз сообщил о захвате Купянска и назвал президента Украины Владимира Зеленского "очень талантливым артистом".

Владимир Путин на "Прямой линии" заявил о том, что войска ВС РФ "наступают по всей линии боевого соприкосновения", а Купянск перешел под контроль России. При этом российский лидер прокомментировал видео президента Украины Владимира Зеленского у стелы "Купянск".

По словам Путина, сейчас стела выглядит по-другому, а расположена она на расстоянии километра от самого города.

"Он [Зеленский] артист и артист талантливый. Я говорю это без всякой иронии. Чего стоять на пороге? Заходи в дом? Если Купянск под их контролем", — отметил Путин.

Сообщения о том, что Владимир Зеленский приехал в Купянск, появились 12 декабря. За несколько дней до этого в Минобороны РФ отчитались о полном "освобождении" украинского города.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в России началась прямая линия российского диктатора Владимира Путина "Итоги года", где жители страны-агрессора задают своему правителю вопросы.

Там Путин рассказал о "победах" на фронте в Украине, в частности в который раз повторил пропаганду об оккупации Купянска в Харьковской области. Кроме того, глава Кремля заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

"Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь к Славянску. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время", – заявил Путин. Он также сказал, что более 50% Константиновки под контролем ВС РФ. А Покровск оккупирован полностью, по словам диктатора РФ.