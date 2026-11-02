Продвижение РФ за 30 км до Харькова: обострение на границе Харьковщины

Российские оккупационные войска сумели продвинуться в приграничной полосе Харьковской области. По данным аналитического ресурса DeepState, враг оккупировал новые участки вдоль государственной границы и подошел ближе к району пропускного пункта Гоптовка, вблизи которого расположены села Казачья Лопань и Кудиевка.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

На этом участке фронта ведутся жесткие бои, а захватчики пытаются использовать свое преимущество в воздухе.

"На Дергачевском направлении наши бойцы по-прежнему сохраняют свои позиции в Казачьей Лопане, — описывает текущую ситуацию военнослужащий с позывным "Мучной". — Противник активно использует большое количество БПЛА, пытаясь зачистить населенный пункт от нашего присутствия и установить над ним полный контроль".

В то же время военный отмечает, что украинские силы успешно сопротивляются:

"Очаги нашего присутствия и сообщения между ними еще сохраняются, поэтому говорить о полном контроле врага над Казачьей Лопанью пока не приходится".

Однако ситуация на смежных участках остается крайне напряженной из-за попыток захватчиков обойти украинские позиции.

"На флангах от Казачьей Лопани преобладают зоны проникновения противника", — констатирует "Мучной".

По его словам, оккупанты пытаются действовать на опережение и прорываться вглубь украинской территории:

"По большому счету основной вектор его продвижения направлен на юг, в сторону Новой Казачьей, где он пытается развить успех и установить полный контроль над этим участком".

Силы обороны продолжают сдерживать давление врага и принимают меры по стабилизации линии столкновения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандисты прогнозируют, что Украина может напасть на Европу и страны НАТО.