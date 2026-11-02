Продвижение РФ за 30 км до Харькова: обострение на границе Харьковщины

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска сумели продвинуться в приграничной полосе Харьковской области. По данным аналитического ресурса DeepState, враг оккупировал новые участки вдоль государственной границы и подошел ближе к району пропускного пункта Гоптовка, вблизи которого расположены села Казачья Лопань и Кудиевка.
Карта боевых действий DeepState, скриншот
На этом участке фронта ведутся жесткие бои, а захватчики пытаются использовать свое преимущество в воздухе.
В то же время военный отмечает, что украинские силы успешно сопротивляются:
Однако ситуация на смежных участках остается крайне напряженной из-за попыток захватчиков обойти украинские позиции.
По его словам, оккупанты пытаются действовать на опережение и прорываться вглубь украинской территории:
Силы обороны продолжают сдерживать давление врага и принимают меры по стабилизации линии столкновения.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандисты прогнозируют, что Украина может напасть на Европу и страны НАТО.