Повернення відомого бренду: у Харкові готуються до відкриття ресторанів McDonald’s

Популярна всесвітня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s може знову відкрити свої двері для мешканців Харківської області. Процес повернення відомого бренду в регіон наразі перебуває на стадії активного обговорення.

Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, місцева влада докладає значних зусиль для того, щоб повернути міжнародних інвесторів та великі компанії на деокуповані та прифронтові території. До цього процесу залучені й відомі міжнародні благодійники.

"Водночас працюємо над поверненням іноземних компаній до області. Наприклад, за участі Говарда Баффета тривають перемовини щодо відновлення роботи мережі McDonald’s на Харківщині", — поділився деталями очільник ХОВА.

Точні терміни відкриття перших закладів та перелік локацій, які відновлять роботу насамперед, поки що не розголошуються через безпекові питання. Проте сам факт проведення таких перемовин свідчить про поступову стабілізацію бізнес-клімату в регіоні.

