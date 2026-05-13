Возвращение известного бренда: в Харькове готовятся к открытию ресторанов McDonald's

Популярная всемирная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может снова открыть свои двери для жителей Харьковской области. Процесс возвращения известного бренда в регион находится на стадии активного обсуждения.

Как сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, местные власти прилагают значительные усилия для того, чтобы вернуть международных инвесторов и крупные компании на деоккупированные и прифронтовые территории. В этот процесс вовлечены и известные международные благотворители.

"В то же время работаем над возвращением иностранных компаний в область. Например, при участии Говарда Баффета продолжаются переговоры по возобновлению работы сети McDonald's в Харьковской области", — поделился деталями глава ХОВА.

Точные сроки открытия первых заведений и перечень локаций, которые возобновят работу, пока не разглашаются из-за вопросов безопасности. Однако сам факт проведения подобных переговоров свидетельствует о постепенной стабилизации бизнес-климата в регионе.

