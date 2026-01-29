Харьковские коммунальные предприятия работают в условиях значительного кадрового дефицита из-за мобилизации сотрудников в ряды Сил обороны. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов сегодня, 29 января, в эфире национального телемарафона.

Более тысячи коммунальщиков Харькова сменили инструменты на оружие: мэр сообщил о ситуации в городе

По словам мэра, несмотря на сложные погодные условия город делает все возможное для поддержания порядка, однако человеческий ресурс ограничен. "Техники хватает, реагентов тоже. Однако людей, к сожалению, нет. Идет война, и более тысячи работников наших коммунальных служб с оружием в руках защищает Харьков и территориальную целостность Украины", — отметил Игорь Терехов.

В настоящее время коммунальные службы города активно борются с гололедицей. Харьков полностью обеспечен необходимой спецтехникой и противогололедными материалами, но испытывает "острую нехватку специалистов".

Мэр выразил благодарность коллективам всех предприятий, которые продолжают выполнять свои обязанности в сверхсложных условиях. По его словам, работники "работают практически круглосуточно, чтобы улицы и дворы Харькова были безопасны для передвижения жителей".

