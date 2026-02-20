На Харківщині активно триває реалізація державної програми "єВідновлення". За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, до Державного реєстру пошкодженого майна вже внесено відомості про 98 656 об’єктів в області. Загалом від початку програми зареєстровано 66 118 заяв на ремонт житла, а виплати на загальну суму понад 4,5 мільярда гривень вже отримали 44 410 заявників.

Понад 7 300 житлових сертифікатів на Харківщині уже використано: де люди купують нове житло

Очільник області наголосив, що відновлення житлового фонду є ключовим напрямком роботи влади:

"Реалізація програми єВідновлення на Харківщині – одне з пріоритетних завдань команди обласної військової адміністрації та структурних підрозділів. Коштом компенсацій вже відремонтовано 7 207 квартир та 6 577 приватних будинків".

Окрему увагу приділено компенсаціям за повністю знищене майно. Комісії у 41 громаді області сформували 9 534 житлових сертифікати на суму понад 12,9 мільярда гривень. Станом на зараз мешканці вже використали 7 333 сертифікати. Завдяки цьому в регіоні придбано 5 118 об’єктів нерухомості, з яких 4 270 — це квартири, а 848 — приватні будинки.

Більшість людей обирають нове житло у Харкові, Ізюмі, Балаклії, Чугуєві та Дергачах. Проте частина жителів використовує сертифікати для переїзду до Київської, Полтавської чи Івано-Франківської областей.

"Координуємо та прискорюємо роботу профільних комісій, аби мешканці Харківщини швидше отримували компенсації, розпочинали відновлювальні роботи або могли придбати нову оселю", — підсумував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні спростили процедуру надання державного та комунального майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, "Уряд спростив передачу майна державних та комунальних установ в оренду для надання прихистку ВПО".