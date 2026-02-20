Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
На Харківщині активно триває реалізація державної програми "єВідновлення". За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, до Державного реєстру пошкодженого майна вже внесено відомості про 98 656 об’єктів в області. Загалом від початку програми зареєстровано 66 118 заяв на ремонт житла, а виплати на загальну суму понад 4,5 мільярда гривень вже отримали 44 410 заявників.
Понад 7 300 житлових сертифікатів на Харківщині уже використано: де люди купують нове житло
Очільник області наголосив, що відновлення житлового фонду є ключовим напрямком роботи влади:
"Реалізація програми єВідновлення на Харківщині – одне з пріоритетних завдань команди обласної військової адміністрації та структурних підрозділів. Коштом компенсацій вже відремонтовано 7 207 квартир та 6 577 приватних будинків".
Окрему увагу приділено компенсаціям за повністю знищене майно. Комісії у 41 громаді області сформували 9 534 житлових сертифікати на суму понад 12,9 мільярда гривень. Станом на зараз мешканці вже використали 7 333 сертифікати. Завдяки цьому в регіоні придбано 5 118 об’єктів нерухомості, з яких 4 270 — це квартири, а 848 — приватні будинки.
Більшість людей обирають нове житло у Харкові, Ізюмі, Балаклії, Чугуєві та Дергачах. Проте частина жителів використовує сертифікати для переїзду до Київської, Полтавської чи Івано-Франківської областей.
"Координуємо та прискорюємо роботу профільних комісій, аби мешканці Харківщини швидше отримували компенсації, розпочинали відновлювальні роботи або могли придбати нову оселю", — підсумував Олег Синєгубов.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні спростили процедуру надання державного та комунального майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, "Уряд спростив передачу майна державних та комунальних установ в оренду для надання прихистку ВПО".