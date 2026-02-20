В Харьковской области активно продолжается реализация государственной программы "еВосстановление". По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Государственный реестр поврежденного имущества уже внесены сведения о 98 656 объектах в области. Всего с начала программы зарегистрировано 66 118 заявлений на ремонт жилья, а выплаты на общую сумму более 4,5 миллиарда гривен уже получили 44 410 заявителей.

Более 7 300 жилищных сертификатов в Харьковской области уже использовано: где люди покупают новое жилье

Глава области отметил, что восстановление жилищного фонда является ключевым направлением работы власти:

"Реализация программы еВосстановление на Харьковщине – одна из приоритетных задач команды областной военной администрации и структурных подразделений. Ценой компенсаций уже отремонтировано 7207 квартир и 6577 частных домов".

Отдельное внимание уделено компенсациям за полностью уничтоженное имущество. Комиссии в 41 общине области сформировали 9534 жилищных сертификата на сумму более 12,9 миллиарда гривен. На сегодняшний день жители уже использовали 7 333 сертификата. Благодаря этому в регионе приобретено 5 118 объектов недвижимости, из которых 4 270 – это квартиры, а 848 – частные дома.

Большинство людей выбирают новое жилье в Харькове, Изюме, Балаклее, Чугуеве и Дергачах. Однако часть жителей использует сертификаты для переезда в Киевскую, Полтавскую или Ивано-Франковскую области.

"Координируем и ускоряем работу профильных комиссий, чтобы жители Харьковщины быстрее получали компенсации, начинали восстановительные работы или могли приобрести новый дом", — подытожил Олег Синегубов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине упростили процедуру предоставления государственного и коммунального имущества для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, "Правительство упростило передачу имущества государственных и коммунальных учреждений в аренду для предоставления убежища ВПЛ".