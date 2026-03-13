Подорожание топлива: что будет в Харькове с бесплатным проездом в транспорте

В Харькове приложат усилия, чтобы сохранить возможность бесплатного пользования общественным транспортом. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Общественный транспорт в Харькове

Несмотря на рост цен на топливо, руководитель ОВА отметил важность социальной поддержки жителей прифронтовой зоны. По его словам, создание достойных условий для жизни является приоритетом.

"Мы постараемся сохранить бесплатный проезд в Харькове. Важно поддерживать людей, которые остаются в прифронтовом регионе, несмотря на все сложности с энергоносителями и топливом", — подчеркнул Олег Синегубов.

В то же время он отметил, что окончательный вердикт о стоимости проезда и тарифной политике должен вынести городской совет Харькова.

Кроме транспортного вопроса, Синегубов рассказал об активной подготовке области к предстоящей зиме. В регионе внедряются стратегические проекты для усиления гуманитарной безопасности, среди которых — строительство больниц в подземных укрытиях и укрепление энергосистемы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Львовские перевозчики обратились в городской совет с требованием немедленного пересмотра тарифов. Основная причина – рост стоимости топлива на 40%, что делает работу транспортных компаний убыточной. Предприниматели отмечают: топливо составляет более половины расходов в структуре тарифа.

Параллельно об аналогичных проблемах сообщают и из Хмельнитчины. В Каменце-Подольском частные перевозчики также просят власти поднять стоимость проезда, которая с апреля 2025 составляет 13 грн. Причина та же — стремительное удорожание энергоресурсов.