Пекло у Харкові: що відомо про удар РФ по місту

У ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Харків балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Попередньо відомо про шістьох поранених. Число постраждалих продовжує зростати.

Харків. Фото: з відкритих джерел

Спочатку мер Харкова Ігор Терехов писав, що попередньо внаслідок ударів по Київському району міста постраждали двоє людей. Проте зараз відомо, що кількість постраждалих у місті збільшилась.

"Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до шести", — уточнив Терехов ближче до ранку.

Повідомлялося, що у постраждалих вибухові поранення. Вони госпіталізовані.

Згідно з останнім повідомленням Терехова, під ударом опинилися Салтівський і Київський райони міста.

"Внаслідок влучень КАБів Салтівським і Київським районами зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також пожежа на одному з міських ринків", — написав він.

Перед цим голова ОВА Олег Синєгубов також писав, що у Салтівському районі внаслідок удару КАБ спалахнула пожежа.

Якщо ж говорити про те, чим били по Харкову окупанти, то за даними Повітряних сил, починаючи з 01:57, стало відомо, що існує загроза застосування балістики з Брянська. Пізніше додалася загроза з Курська.

У проміжку між погрозами балістики військові фіксували у напрямку міста рух КАБів. Саме після фіксації КАБів у місті пролунало кілька серій вибухів.

Мер Ігор Терехов інформував, що місто було під комбінованою атакою. Однак у повідомленнях про наслідки поки що була інформація лише про авіабомби.

