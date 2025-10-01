Пекло в Харькове: что известно об ударе РФ по городу

В ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Харьков баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Предварительно известно о шести раненых. Число пострадавших продолжает расти.

Харьков. Фото: из открытых источников

Сначала мэр Харькова Игорь Терехов писал, что предварительно, в результате ударов по Киевскому району города пострадали два человека. Однако сейчас известно, что количество пострадавших в городе увеличилось.

"Число пострадавших в результате обстрела возросло до шести", — уточнил Терехов ближе к утру.

Сообщалось, что у пострадавших взрывные ранения. Они госпитализированы.

Согласно последнему сообщению Терехова, под ударом оказались Салтовский и Киевский районы города.

"В результате попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары. Также пожар на одном из городских рынков", — написал он.

Перед этим глава ОВА Олег Синегубов тоже писал, что в Салтовском районе в результате удара КАБ вспыхнул пожар.

Если же говорить о том, чем били по Харькову оккупанты, то по данным Воздушных сил, начиная с 01:57 стало известно, что существует угроза применения баллистики из Брянска. Позже добавилась угроза из Курска.

В промежутке между угрозами баллистики, военные фиксировали в направлении города движение КАБов. Именно после фиксации КАБов в городе прозвучало несколько серий взрывов.

Мэр Игорь Терехов информировал, что город был под комбинированной атакой. Однако в сообщениях о последствиях пока была информация только об авиабомбах.

