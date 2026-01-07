Журналісти "Української правди" прийшли на інтерв’ю до віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад Олексія Кулеби і побачили у будівлі міністерства начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова. Не самого, а в компанії з пакетом.

Олег Синєгубов прийшов до Кулеби: що незвичного виявили журналісти

"Перед початком інтерв'ю журналісти ЕП в холі Міністерства розвитку громад помітили Синєгубова з пакетом у руках, він чекав на ліфт. Згодом журналісти знову побачили Синєгубова, коли той вже без пакета виходив з кабінету Олексія Кулеби", – пишуть журналісти видання.

У Харківському антикорупційному центрі теж задаються питаннями:

"Питань до людини з пакетом багато: Синєгубов йшов до міністра? Хто отримувач того чорного пакета в цяточку? Окремо хочемо запитати у наших читачів. Як думаєте, що в пакеті у Синєгубова? Накидуйте відповіді прямо у коментарях".

