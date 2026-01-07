logo

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Олег Синегубов пришел к Кулебе: что необычного обнаружили журналисты
commentss НОВОСТИ Все новости

Олег Синегубов пришел к Кулебе: что необычного обнаружили журналисты

Журналисты заметили странное событие в министерстве развития громад

7 января 2026, 15:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Журналисты "Украинской правды" пришли на интервью к вице-премьер-министру по восстановлению – министру развития громад Алексею Кулебе и увидели в здании министерства начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Не самого, а в компании с пакетом.

Олег Синегубов пришел к Кулебе: что необычного обнаружили журналисты

Олег Синегубов пришел к Кулебе: что необычного обнаружили журналисты

"Перед началом интервью журналисты ЭП в холле Министерства развития громад заметили Синегубова с пакетом в руках, он ждал лифта. Впоследствии журналисты снова увидели Синегубова, когда тот уже без пакета выходил из кабинета Алексея Кулебы", – пишут журналисты издания.

Олег Синегубов пришел к Кулебе: что необычного обнаружили журналисты - фото 2

В Харьковском антикоррупционном центре тоже задаются вопросами:

"Вопросов к человеку с пакетом много: Синегубов шел к министру? Кто получатель того черного пакета в крапинку? Отдельно хотим спросить наших читателей. Как думаете, что в пакете у Синегубова? Набросайте ответы прямо в комментариях".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подрядчика и главного инженера технического надзора по делу о завладении бюджетными средствами при ремонте дороги государственного значения Р-21 "Долина – Хуст". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подрядная организация завышала стоимость материалов и работ, в частности, асфальтобетона и щебеночно-песчаной смеси, внося в документы недостоверные и дублирующие данные. Бывший директор общества подал заказчику более 25 актов и справок с фиктивными сведениями, а ведущий инженер технадзора по служебной халатности согласовал и подписал их. В результате этого бюджета нанесен ущерб более чем на 37,8 млн грн. Кроме того, экспертиза выявила нарушения при выполнении еще одного договора по эксплуатационному содержанию дороги на сумму более 7 млн. грн. Общий ущерб — почти 45 млн грн.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости