Журналисты "Украинской правды" пришли на интервью к вице-премьер-министру по восстановлению – министру развития громад Алексею Кулебе и увидели в здании министерства начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Не самого, а в компании с пакетом.

Олег Синегубов пришел к Кулебе: что необычного обнаружили журналисты

"Перед началом интервью журналисты ЭП в холле Министерства развития громад заметили Синегубова с пакетом в руках, он ждал лифта. Впоследствии журналисты снова увидели Синегубова, когда тот уже без пакета выходил из кабинета Алексея Кулебы", – пишут журналисты издания.

В Харьковском антикоррупционном центре тоже задаются вопросами:

"Вопросов к человеку с пакетом много: Синегубов шел к министру? Кто получатель того черного пакета в крапинку? Отдельно хотим спросить наших читателей. Как думаете, что в пакете у Синегубова? Набросайте ответы прямо в комментариях".

