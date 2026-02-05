logo

Оккупанты нанесли жестокий удар по Харькову: Терехов поразил масштабами последствий
Оккупанты нанесли жестокий удар по Харькову: Терехов поразил масштабами последствий

В некоторых районах свет отсутствует от 3 до 5 часов, но «Харьковоблэнерго» работает над его скорейшим восстановлением

5 февраля 2026, 15:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Харькове возникли масштабные проблемы с электроснабжением после утренней атаки российских войск 5 февраля. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате ударов остановились общественный транспорт, метрополитен и практически весь электротранспорт.

Оккупанты нанесли жестокий удар по Харькову: Терехов поразил масштабами последствий

Фото: из открытых источников

Остановились общественный транспорт и метрополитен, а также почти весь электротранспорт. Энергетическая инфраструктура испытала серьезные разрушения, из-за чего наблюдаются перебои с электроснабжением. Сейчас энергетические службы делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить свет", – отметил Терехов.

Мэр добавил, что сложно определить точное количество абонентов, оставшихся без электроэнергии. Особенно пострадали дома, которые уже были без тепла из-за предыдущих атак. В некоторых районах электроснабжение отсутствует от 3 до 5 часов, однако компания "Харьковоблэнерго" прилагает все усилия для оперативного восстановления.

Терехов подчеркнул, что постоянно поддерживает контакт с руководством облэнерго для координации работ и минимизации времени отключений. Энергетики пытаются оперативно реагировать на сообщения жителей и подключать потребителей в приоритетном порядке.

"Ситуация осложнилась из-за сегодняшних ударов, но мы достигли договоренностей, позволяющих быстро ликвидировать последствия", — добавил мэр.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по завершении войны страна планирует масштабное реформирование Вооруженных сил. Речь идет о постепенном переходе от мобилизационной армии к контрактной модели с конкурентными зарплатами и поддержкой европейских партнеров.



