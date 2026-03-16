Окупанти вдарили по Харкову: що відомо про постраждалих

Сьогодні вдень, 16 березня, російські війська атакували Харків за допомогою БпЛА типу "Shahed". Вибух пролунав у Салтівському районі міста.

Мер Харкова Ігор Терехов спочатку повідомив, що ворог поцілив у район житлової забудови, проте згодом уточнив інформацію. Як з’ясувалося, удар прийшовся на відкриту місцевість.

"На щастя, удар прийшовся на пустир за житловими будинками. Наразі без постраждалих та руйнувань", — зазначив міський голова.

На місці влучання продовжують працювати профільні служби. Фахівці проводять ретельне "обстеження прилеглої до удару території", аби остаточно впевнитися у відсутності пошкоджень у сусідніх будівлях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Індустріальний районний суд міста Харкова розпочав розгляд резонансної справи за позовом військовослужбовця 17-ї бригади Національної гвардії України Дмитра Лясковецького. Боєць прагне в судовому порядку встановити факт спільного проживання однією родиною зі своїм партнером Євгенієм Донцем. Про це повідомляють організації "Інсайт" та "ЛГБТ-військові".

Наразі через відсутність ухваленого закону про цивільні партнерства партнер військового юридично вважається сторонньою особою. Це позбавляє його права на доступ до реанімації, соціальний захист та інші базові гарантії, які мають члени сімей військовослужбовців.

Під час засідання суд дослідив докази спільного побуту та заслухав аргументи сторін. Захист пари, який представляє адвокатка Оксана Гузь, посилається на практику Європейського суду з прав людини.