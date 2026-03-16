Оккупанты ударили по Харькову: что известно о пострадавших

Сегодня днем, 16 марта, российские войска атаковали Харьков с помощью БПЛА типа Shahed. Взрыв раздался в Салтовском районе города.

Взрывы в Харькове. Иллюстративное фото

Мэр Харькова Игорь Терехов сначала сообщил, что враг попал в район жилой застройки, однако впоследствии уточнил информацию. Как выяснилось, удар пришелся на открытую местность.

"К счастью, удар пришелся на пустырь за жилыми домами. Пока без пострадавших и разрушений", — отметил городской голова.

На месте попадания продолжают работать профильные службы. Специалисты проводят тщательное "обследование прилегающей к удару территории", чтобы окончательно убедиться в отсутствии повреждений в соседних зданиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Индустриальный районный суд города Харькова начал рассмотрение резонансного дела по иску военнослужащего 17-й бригады Национальной гвардии Украины Дмитрия Лясковецкого. Боец стремится в судебном порядке установить факт совместного проживания одной семьей со своим партнером Евгением Донцем. Об этом сообщают организации "Инсайт" и "ЛГБТ-военные".

Из-за отсутствия принятого закона о гражданских партнерствах партнер военного юридически считается посторонним лицом. Это лишает его права на доступ к реанимации, социальной защите и другим базовым гарантиям, которые имеют члены семей военнослужащих.

В ходе заседания суд изучил доказательства совместного быта и заслушал аргументы сторон. Защита пары, которую представляет адвокат Оксана Гузь, ссылается на практику Европейского суда по правам человека.