logo_ukra

BTC/USD

67694

ETH/USD

2095.8

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Харків
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти прогнозують «криваву провокацію» на свята у харківському Екопарку

Атака «під чужим прапором»: ворожі ресурси поширюють фейк про удари по харківському екопарку

31 березня 2026, 20:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У мережі розповсюджується тривожна інформація з проросійських ресурсів про нібито підготовку масштабного теракту в харківському "Фельдман Екопарку". Пропагандисти стверджують, що в період до Великодня по території парку може бути завдано удару безпілотниками або ракетами С-300, аби звинуватити в цьому третю сторону та вплинути на міжнародну політику, зокрема на позицію Дональда Трампа.

Фельдман Екопарк

Українські моніторингові спільноти закликають зберігати спокій і вказують на те, що подібні "анонси" є класичним прикладом психологічної операції ворога. Аналітики переконані: якщо нічого не станеться, окупанти припишуть це собі як "порятунок через розголос".

"Ну да, ну да, ми повірили... Все так і буде. А коли нічого не трапиться (сподіваємось, у них достане розуму), вони ще й зарахують собі у перемогу. Типу, наш розголос врятував сотні людей", — коментують ситуацію військові оглядачі.

Фахівці зазначають, що такі вкиди мають на меті залякати цивільне населення Харкова та створити інформаційне підґрунтя для власних злочинів.

"Технологія стара та надійна, як швейцарський годинник", — резюмують моніторингові канали, наголошуючи на маніпулятивному характері повідомлень ворога.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українців попереджають про високу ймовірність масованої атаки дронами-камікадзе, метою якої може стати водна інфраструктура країни. За даними моніторингових пабліків, російські війська планують серію ударів по об'єктах водопостачання та очисних спорудах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини