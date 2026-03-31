Окупанти прогнозують «криваву провокацію» на свята у харківському Екопарку

У мережі розповсюджується тривожна інформація з проросійських ресурсів про нібито підготовку масштабного теракту в харківському "Фельдман Екопарку". Пропагандисти стверджують, що в період до Великодня по території парку може бути завдано удару безпілотниками або ракетами С-300, аби звинуватити в цьому третю сторону та вплинути на міжнародну політику, зокрема на позицію Дональда Трампа.

Фельдман Екопарк

Українські моніторингові спільноти закликають зберігати спокій і вказують на те, що подібні "анонси" є класичним прикладом психологічної операції ворога. Аналітики переконані: якщо нічого не станеться, окупанти припишуть це собі як "порятунок через розголос".

"Ну да, ну да, ми повірили... Все так і буде. А коли нічого не трапиться (сподіваємось, у них достане розуму), вони ще й зарахують собі у перемогу. Типу, наш розголос врятував сотні людей", — коментують ситуацію військові оглядачі.

Фахівці зазначають, що такі вкиди мають на меті залякати цивільне населення Харкова та створити інформаційне підґрунтя для власних злочинів.

"Технологія стара та надійна, як швейцарський годинник", — резюмують моніторингові канали, наголошуючи на маніпулятивному характері повідомлень ворога.

