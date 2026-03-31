В сети распространяется тревожная информация по пророссийским ресурсам о якобы подготовке масштабного теракта в харьковском "Фельдман Экопарке". Пропагандисты утверждают, что в период до Пасхи по территории парка может быть нанесен удар беспилотниками или ракетами С-300, чтобы обвинить в этом третью сторону и повлиять на международную политику, в частности, на позицию Дональда Трампа.

Украинские мониторинговые сообщества призывают сохранять спокойствие и указывают, что подобные "анонсы" являются классическим примером психологической операции врага. Аналитики убеждены: если ничего не произойдет, оккупанты припишут это себе как "спасение из-за огласки".

Ну да, ну да, мы поверили... Все так и будет. А когда ничего не случится (надеемся, у них достанет ума), они еще и отнесут себе в победу. Типа, наша огласка спасла сотни людей", — комментируют ситуацию военные обозреватели.

Специалисты отмечают, что такие вбросы имеют целью запугать гражданское население Харькова и создать информационную основу для собственных преступлений.

"Технология стара и надежна, как швейцарские часы", — резюмируют мониторинговые каналы, отмечая манипулятивный характер сообщений врага.

