Окупанти не можуть заспокоїтися: яку чергову брехню доносять Путіну

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву глави російського генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення міста Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Посадовець зазначив, що "Гєрасімов посилює паралельну реальність Путіна", а сама заява є недостовірною.

У Генштабі РФ заявили про чергове просування на Харківщині: де саме заявляють про окупацію

"Чергова брехня про взяття Купʼянська-Вузлового є доволі кумедною, оскільки і Купʼянськ, і Купʼянськ-Вузловий росіяни не контролюють. В Купʼянську завершується зачистка їх недобитків", — наголосив Коваленко. За його словами, керівництво російської армії продовжує подавати дезінформацію вищому керівництву: "В Гєрасімова приносять Путіну на папірчику брехню про "контроль Купʼянська" і вже навіть "Вузлового"".

Керівник ЦПД підкреслив, що мета таких вкидів — "показувати внутрішньому планктону "прориви на фронті", яких нема", а також поширювати цю брехню на Захід через ботоферми.

Слова Коваленка підтверджують і незалежні джерела. Згідно з картами OSINT-аналітиків, російські військові "навіть не підійшли до цього населеного пункту". Зокрема, український проєкт DeepState вказує, що "від Куп'янська-Вузлового до території, яку контролюють російські військові, не менше 10 км прямою". Фінська група Blackbird також засвідчує, що "до меж міста ще не підійшла "сіра зона"".

Навіть російські пропагандистські ресурси визнають хибність звіту Герасимова. Як зазначає видання "Агентство", "відразу кілька російських телеграм-каналів вказали на недостовірність заяви", зауваживши, що місто, "м'яко кажучи", не перебуває під контролем окупантів.

"Реальність же цілком протилежна", — резюмував Андрій Коваленко.

