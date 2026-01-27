Оккупанты не могут успокоиться: какую очередную ложь доносят Путину

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление главы российского генштаба Валерия Герасимова о якобы захвате города Купянск-Узловой в Харьковской области. Чиновник отметил, что "Герасимов усиливает параллельную реальность Путина", а само заявление недостоверно.

В Генштабе РФ заявили об очередном продвижении в Харьковской области: где именно заявляют об оккупации

"Очередная ложь о взятии Купянска-Узлового довольно забавна, поскольку и Купянск, и Купянск-Узловой россияне не контролируют. В Купянске завершается зачистка их недобитков", — подчеркнул Коваленко. По его словам, руководство российской армии продолжает подавать дезинформацию высшему руководству: "У Герасимова приносят Путину на бумажке ложь о "контроле Купянска" и уже даже "Узлового"".

Руководитель ЦПД подчеркнул, что цель таких вбросов — "показывать внутреннему планктону "нет прорывов на фронте", а также распространять эту ложь на Запад через ботофермы.

Слова Коваленко подтверждают и независимые источники. Согласно картам OSINT-аналитиков, российские военные "даже не подошли к этому населенному пункту". В частности, украинский проект DeepState указывает, что "от Купянска-Узлового до контролируемой российскими военными территории не менее 10 км прямой". Финская группа Blackbird также свидетельствует, что "к границам города еще не подошла "серая зона"".

Даже русские пропагандистские ресурсы признают ошибочность отчета Герасимова. Как отмечает издание "Агентство", "сразу несколько российских телеграм-каналов указали на недостоверность заявления", заметив, что город, "мягко говоря", не находится под контролем оккупантов.

"Реальность же совершенно противоположная", — резюмировал Андрей Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное селекторное совещание, посвященное ситуации в регионах с самой сложной энергетической обстановкой. В число наиболее проблемных зон вошли Киев и область, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Днепровщина и Запорожье.