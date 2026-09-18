Обстрел пригородного поезда в Харьковской области: есть тяжелые раненые (ОБНОВЛЕНО)

Войска Российской Федерации совершили очередное целенаправленное нападение на гражданскую транспортную инфраструктуру Украины, обстреляв электричку в Харьковской области. Более масштабных жертв среди мирного населения удалось избежать только благодаря слаженной и профессиональной работе внутренних служб безопасности перевозчика.

Последствия удара по железной дороге на Харьковщине. Фото: Укрзализныця

В пресс-службе железнодорожной компании сообщили, что опасность была зафиксирована за считанные минуты до прилета.

"Угрозу вовремя обнаружила мониторинговая группа "Укрзализныци", после чего была немедленно объявлена эвакуация пассажиров, — рассказывают в ведомстве о первых минутах после объявления тревоги. Очерчивая текущую ситуацию с пострадавшими, представители компании уточнили: — Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения. К сожалению, во время эвакуационных мероприятий они не отошли на безопасное расстояние от поезда. На место чрезвычайного происшествия уже оперативно направляются спасатели ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи".

Этот инцидент заставил руководство железной дороги в очередной раз выступить с жесткой, но жизненно необходимой оговоркой ко всем гражданам, пользующимся железнодорожным транспортом в прифронтовых регионах Украины.

"Отмечаем: во время эвакуации необходимо четко выполнять команды поездной бригады, — акцентируют внимание пассажиров в ведомстве, призывая строго соблюдать дистанцию безопасности в случае отсутствия капитальных сооружений. Железнодорожники резюмировали: — Если рядом нет обустроенного укрытия, нужно отойти как минимум на 200 метров от подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры. Помните, что это простое правило может спасти вашу жизнь".

В настоящее время на пораженном участке продолжаются восстановительные работы. Движение других поездов на этом направлении может быть частично скорректировано, поэтому пассажиры призывают внимательно следить за официальными обновлениями на информационных ресурсах перевозчика.

Обновлено: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 12:20: "Сегодня утром враг атаковал электропоезд в Нововодолажской громаде. В результате удара БпЛА погиб 40-летний мужчина. Пострадали семь человек, они получают медицинскую помощь. Профильные службы устраняют последствия обстрелов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинский оборонно-промышленный комплекс совместно с военными успешно внедряет технологические решения для нейтрализации новых воздушных угроз со стороны Российской Федерации. Президент сообщил о первых сбитиях реактивных дронов.