Обстріл Харкова: ворог поцілив у торговельний центр у Київському районі (ОНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Харкова, поціливши у торговельний центр. Про це у своїх офіційних мережах повідомило керівництво міста та області. Загроза та наслідки чергового терористичного акту наразі встановлюються. У соцмережах попередньо повідомляють, що удар припав на ТРЦ "Караван".
Ілюстративне фото
Першим про атаку об 10:51 повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ворог атакував торгівельний центр у Київському районі", — зазначив мер міста.
Він також додав, що наразі всі профільні служби з’ясовують деталі інциденту. Буквально за кілька хвилин інформацію про обстріл підтвердили і на рівні обласної військової адміністрації.
"Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо, влучання – у торговий центр", — уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Голова ОВА наголосив, що масштаби руйнувань та інформація про можливих постраждалих наразі уточнюються.
"Зʼясовуємо всі обставини, — резюмував посадовець, — екстрені служби прямують на місце удару".
ОНОВЛЕНО: Ігор Терехов о 12:01: "Влучання реактивного
"шахеду" у Слобідському районі. Наслідки уточнюються".
Ігор Терехов о 12:13: "Пошкоджено кілька будинків у приватному секторі, кілька авто. Наразі — без постраждалих".
Ігор Терехов о 12:31: "За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, пошкоджено 6 приватних будинків, одна адміністративна споруда. Одна постраждала людина — гостра реакція на стрес".
Олег Синєгубов о 12:35: "Ворог вдарив БпЛА по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено приватний будинок і автомобіль. На місці працюють наші екстрені служби".
Олег Синєгубов о 12:38: "Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки у Слобідському районі Харкова. Медики надають усю необхідну допомогу".
Інформація оновлюється.