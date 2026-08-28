Обстріл Харкова: ворог поцілив у торговельний центр у Київському районі (ОНОВЛЕНО)

Російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Харкова, поціливши у торговельний центр. Про це у своїх офіційних мережах повідомило керівництво міста та області. Загроза та наслідки чергового терористичного акту наразі встановлюються. У соцмережах попередньо повідомляють, що удар припав на ТРЦ "Караван".

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Першим про атаку об 10:51 повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ворог атакував торгівельний центр у Київському районі", — зазначив мер міста.

Він також додав, що наразі всі профільні служби з’ясовують деталі інциденту. Буквально за кілька хвилин інформацію про обстріл підтвердили і на рівні обласної військової адміністрації.

"Окупанти вдарили по Київському району Харкова. Попередньо, влучання – у торговий центр", — уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Голова ОВА наголосив, що масштаби руйнувань та інформація про можливих постраждалих наразі уточнюються.

"Зʼясовуємо всі обставини, — резюмував посадовець, — екстрені служби прямують на місце удару".

ОНОВЛЕНО: Ігор Терехов о 12:01: "Влучання реактивного "шахеду" у Слобідському районі. Наслідки уточнюються".

Ігор Терехов о 12:13: "Пошкоджено кілька будинків у приватному секторі, кілька авто. Наразі — без постраждалих".

Ігор Терехов о 12:31: "За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, пошкоджено 6 приватних будинків, одна адміністративна споруда. Одна постраждала людина — гостра реакція на стрес".

Олег Синєгубов о 12:35: "Ворог вдарив БпЛА по Слобідському району Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено приватний будинок і автомобіль. На місці працюють наші екстрені служби".

Олег Синєгубов о 12:38: "Одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки у Слобідському районі Харкова. Медики надають усю необхідну допомогу".

Інформація оновлюється.