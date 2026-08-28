Обстрел Харькова: враг попал в торговый центр в Киевском районе (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Харькова, попав в торговый центр. Об этом в своих официальных сетях сообщило руководство города и области. Угроза и последствия очередного террористического акта устанавливаются. В соцсетях предварительно сообщают, что удар пришелся на ТРЦ "Караван".

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Первым об атаке в 10:51 сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Враг атаковал торговый центр в Киевском районе", — отметил мэр города.

Он также добавил, что все профильные службы выясняют детали инцидента. Буквально через несколько минут информацию об обстреле подтвердили и на уровне областной военной администрации.

"Оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Предварительно попадание – в торговый центр", — уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава ОВА подчеркнул, что масштабы разрушений и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

"Выясняем все обстоятельства, – резюмировал чиновник, – экстренные службы направляются на место удара".

ОБНОВЛЕНО: Игорь Терехов в 12:01: "Попадание реактивного "шахеда" в Слободском районе. Последствия уточняются.

Игорь Терехов в 12:13: "Повреждены несколько домов в частном секторе, несколько автомобилей. Сейчас – без пострадавших".

Игорь Терехов в 12:31: "По уточненной информации нашего Ситуационного центра, повреждены 6 частных домов, одно административное сооружение. Один пострадавший человек – острая реакция на стресс".

Олег Синегубов в 12:35: "Враг ударил БпЛА по Слободскому району Харькова. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Поврежден частный дом и автомобиль. На месте работают наши экстренные службы".

Олег Синегубов в 12:38: "Один человек пострадал в результате вражеской атаки в Слободском районе Харькова. Медики оказывают всю необходимую помощь".





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