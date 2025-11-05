logo

Главная Новости Регионы Харьков В Харьковской области осудили подростка, который годами насиловал малолетних братьев и сестру
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харьковской области осудили подростка, который годами насиловал малолетних братьев и сестру

Парень насиловал семилетних братьев и сестру, когда родителей не было дома

5 ноября 2025, 16:47
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Руководитель Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области поддержал публичное обвинение и доказал в суде вину 18-летнего парня в совершении ряда преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (ч.ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины).

В Харьковской области осудили подростка, который годами насиловал малолетних братьев и сестру

В Харьковской области осудили подростка, который годами насиловал малолетних братьев и сестру

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры доказали, что в течение 2021-2024 годов в одном из населенных пунктов Харьковского района подросток систематически насиловал и развращал двух малолетних семилетних братьев и сестру. К началу совершения преступлений ему было 14, мальчикам – по 7 лет, а девочке – 13 лет.

С 2021 года он начал совершать сексуальные действия в отношении одного из младших братьев, а с 2023 года в отношении всех троих детей.

Злоумышленник проживал с отцом, тогда как малыши жили отдельно с матерью. Указанные преступления парень совершал в отсутствие взрослых. Он применял угрозы, а по просьбе детей остановиться — причинял физическую боль.

В общей сложности установлено более 20 эпизодов сексуальных действий подростка в отношении пострадавших.

В судебном заседании он полностью признал вину. Приговор ожидал под стражей.

Приговор вынесен Харьковским районным судом Харьковской области. Идет срок на апелляционное обжалование.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в детском доме семейного типа отец-воспитатель развращал семерых девочек. Мужчина на протяжении нескольких лет систематически насиловал малолетнюю подопечную, а также совершал развратные действия в отношении еще шести девочек, которые находились под его опекой. Подозреваемый задержан в Ивано-Франковской области, куда детский дом семейного типа переехал после начала боевых действий из Херсонской области.



