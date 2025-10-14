У Харківській області 298 церков Московського патріархату, з яких лише 2 перейшли до Православної Церкви України. Інші мають статус "приховує, що належить до Московського Патріархату". Про це стало відомо з ресурсу Опендатабот, пише місцеве видання Ґвара Медіа.

На Харківщині майже три сотні церков приховують, що належать до УПЦ – ЗМІ

Перехід здійснили такі структури — релігійна організація "Релігійна громада Святого Мученика Іоана Воїна Харківської єпархії УПЦ (ПЦУ)" та релігійна організація "Ставропігійна РГ (Парафія) Святого Рівноапостольного Князя Володимира УПЦ (ПЦУ) Села Самійлівка Лозівського району Харківської області".

На думку голови громадської організації "Деколонізація. Україна" Вадима Позднякова на Харківщині мешкає не настільки набожне населення, як у західних регіонах, тому процес переходу відбувся б набагато простіше.

"Багато людей ходить у цю церкву, бо, по-перше, не дуже розбираються, по-друге, “це ж церква, іду до Бога”. Переведи цю церкву в ПЦУ — відсотків 50 ходитимуть так само. А ревні вірці підуть у далеку церкву за Залютиним або краще взагалі в Бєлгород", — зазначив діяч в інтерв’ю Ґвара Медіа.

Поздняков додає, що питання переходу церков на Харківщині вже "перезріло". Однак ні міська влада, ні обласна адміністрація не виявила до його розв’язання політичної волі.

"Я знаю, що є програми, формальні й неформальні засоби впливу, як переводити церкви до ПЦУ. Робота ведеться, бо є політична воля. Там задіяні СБУ, обласні адміністрації, керівництво громад, поліція, щоб не було інцидентів. Все робиться і працює. Тут, на жаль, я не бачив взагалі руху в цьому напрямку", — додав Поздняков.

Нагадаємо, що 24 серпня 2024 року Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Портал "Коментарі" писав, як російський патріарх Кирило порівняв церкву з бензоколонкою.