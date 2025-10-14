Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Харьковской области 298 церквей Московского патриархата, из которых только 2 перешли в Православную Церковь Украины. Другие имеют статус "скрывающего, что принадлежит к Московскому Патриархату". Об этом стало известно из ресурса Опендатабот , пишет местное издание Гвара Медиа.
В Харьковской области почти три сотни церквей скрывают, что принадлежат к УПЦ – СМИ
Переход осуществили следующие структуры — религиозная организация "Религиозная община Святого Мученика Иоанна Воина Харьковской епархии УПЦ (ПЦУ)" и религиозная организация "Ставропигиальная РГ (Парафия) Святого Равноапостольного Князя Владимира УПЦ (ПЦУ) Села Самойловка Лозовского района".
По мнению председателя общественной организации "Деколонизация. Украина" Вадима Позднякова в Харьковской области живет не столь набожное население, как в западных регионах, поэтому процесс перехода состоялся бы проще.
Поздняков добавляет, что вопрос перехода церквей в Харьковской области уже "перезрел". Однако ни городские власти, ни областная администрация не обнаружили до его решения политической воли.
Напомним, что 24 августа 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.
Портал "Комментарии" писал , как российский патриарх Кирилл сравнил церковь с бензоколонкой.