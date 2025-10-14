В Харьковской области 298 церквей Московского патриархата, из которых только 2 перешли в Православную Церковь Украины. Другие имеют статус "скрывающего, что принадлежит к Московскому Патриархату". Об этом стало известно из ресурса Опендатабот , пишет местное издание Гвара Медиа.

В Харьковской области почти три сотни церквей скрывают, что принадлежат к УПЦ – СМИ

Переход осуществили следующие структуры — религиозная организация "Религиозная община Святого Мученика Иоанна Воина Харьковской епархии УПЦ (ПЦУ)" и религиозная организация "Ставропигиальная РГ (Парафия) Святого Равноапостольного Князя Владимира УПЦ (ПЦУ) Села Самойловка Лозовского района".

По мнению председателя общественной организации "Деколонизация. Украина" Вадима Позднякова в Харьковской области живет не столь набожное население, как в западных регионах, поэтому процесс перехода состоялся бы проще.

"Многие люди ходят в эту церковь, потому что, во-первых, не очень разбираются, во-вторых, "это же церковь, иду к Богу". Переведи эту церковь в ПЦУ — 50 процентов будут ходить так же. А ревностные верующие пойдут в дальнюю церковь по Залютину или лучше вообще в Белгород", — отметил деятель в интервью Гвара Медиа.

Поздняков добавляет, что вопрос перехода церквей в Харьковской области уже "перезрел". Однако ни городские власти, ни областная администрация не обнаружили до его решения политической воли.

"Я знаю, что есть программы, формальные и неформальные средства влияния, как переводить церкви в ПЦУ. Работа ведется, потому что есть политическая воля. Там задействованы СБУ, областные администрации, руководство громад, полиция, чтобы не было инцидентов. Всё делается и работает. Здесь, к сожалению, я не видел вообще движения в этом направлении", – добавил Поздняков.

Напомним, что 24 августа 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

