У межах програми єВідновлення у 40 територіальних громадах Харківської області профільними комісіями сформовано 8 603 сертифікати для надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 11,5 мільярда гривень. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На Харківщині люди отримують житлові сертифікати: де обирають місце для життя

Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 4 386 об’єктів нерухомості на території Харківської області — 3 626 квартир та 760 приватних будинків. Вартість придбаного майна становить понад 9 мільярдів гривень.

Загалом уже використано 6 187 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 1 листопада оформити допомогу зможуть родини з низькими доходами, навіть якщо раніше не отримували інші види соціальної допомоги. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата Павла Фролова.

Сума допомоги розраховується на основі базової величини – 4500 грн:

▪ для першого члена сім'ї, дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I-II групи;

▪ для усіх інших – 3150 грн. Для визначення розміру допомоги потрібно від сукупної суми базової величини сім'ї відняти її сукупний середньомісячний дохід. Допомогу не призначать, якщо у складі сім'ї є працездатні особи 18-60 років:

▪ які не працюють або не навчаються;

▪ не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;

▪ винятки – догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо.