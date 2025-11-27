logo

Главная Новости Регионы Харьков В Харьковской области люди получают жилищные сертификаты: где выбирают место для жизни
НОВОСТИ

В Харьковской области люди получают жилищные сертификаты: где выбирают место для жизни

На Харьковщине жители приобрели уже более 4,3 тысячи квартир и домов

27 ноября 2025, 15:48
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В рамках программы еВосстановление в 40 территориальных громадах Харьковской области профильными комиссиями сформировано 8603 сертификата для предоставления компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 11,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 4386 объектов недвижимости на территории Харьковской области — 3626 квартир и 760 частных домов. Стоимость приобретаемого имущества составляет более 9 миллиардов гривен.

В общей сложности уже использовано 6 187 жилых сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости в области. Большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 ноября оформить помощь смогут семьи с низкими доходами, даже если раньше не получали другие виды социальной помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Павла Фролова.

Сумма помощи рассчитывается на основе базовой величины – 4500 грн:

▪ для первого члена семьи, детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы;

▪ для всех остальных – 3150 грн. Для определения размера помощи требуется из совокупной суммы базовой величины семьи вычесть ее совокупный среднемесячный доход. Помощь не назначат, если в составе семьи есть трудоспособные лица 18-60 лет:

▪ не работающие или не обучающиеся;

▪ не состоят на учете в центре занятости более 3 месяцев;

▪ исключения – уход за человеком с инвалидностью, уплата ЕСВ, утрата трудоспособности и т.д.



