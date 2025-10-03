Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Близько 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді Харківської області. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.
На Харківщині через удар загинуло тисячі свиней
Виникла масштабна пожежа: горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства.
До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 3 жовтня (із 20:00 2 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 416 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію повітряних Сил ЗСУ. Зазначається, що саме балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 збити не вдалося, після того, як РФ їх модифікувала.
Усього для удару по населених пунктах України було застосовано:
- 381 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф.;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 21 крилату ракету Іскандер-К;
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
Основний напрямок удару – об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.