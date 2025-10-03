Около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БПЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажской громаде Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

На Харьковщине из-за удара погибли тысячи свиней

Возник масштабный пожар: горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м. Пострадал сотрудник предприятия.

К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель громады.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 3 октября (с 20:00 2 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 416 средств воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию воздушных сил ВСУ. Отмечается, что именно баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 сбить не удалось после того, как РФ их модифицировала.

Всего для удара по населенным пунктам Украины было применено:

- 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

- 21 крылатую ракету Искандер-К;

- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Основное направление удара – объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.