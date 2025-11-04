logo_ukra

Мовний скандал: як покарали водія таксі, який відмовився спілкуватися українською

У Харкові водія таксі оштрафували на 5100 гривень за відмову обслуговувати пасажирку українською мовою

4 листопада 2025, 15:09
У Харкові водія таксі оштрафували за відмову обслуговувати пасажирку українською мовою. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала на порушника адміністративне стягнення в розмірі 5100 гривень відповідно до статті 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Мовний скандал: як покарали водія таксі, який відмовився спілкуватися українською

Водій таксі відмовився обслуговувати пасажира українською

Інцидент стався під час поїздки, коли водій у грубій та принизливій формі відмовився перейти на українську мову, попри прохання пасажирки. Після звернення жінки до Офісу мовного омбудсмена було проведено перевірку, за результатами якої факт порушення підтвердили.

Олена Івановська також направила офіційні звернення до Національної поліції України, Служби безпеки України та до центрального офісу компанії, де працював водій. У відповідь сервіс таксі повідомив, що доступ порушника до платформи заблоковано безстроково, а всім водіям надіслано оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати клієнтів виключно державною мовою.

В Офісі мовного омбудсмена наголосили, що подібні випадки є неприпустимими й порушують закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідно до статті 36 цього закону, українська є обов’язковою мовою обслуговування у всіх видах пасажирського транспорту. Лише за бажанням клієнта обслуговування може відбуватися іншою мовою — якщо це прийнятно для обох сторін.

Таким чином, цей випадок став показовим прикладом того, що відмова від використання державної мови у сфері обслуговування тягне за собою не лише суспільний осуд, а й реальну юридичну відповідальність.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023hHPq43YqyLEgJbezjWx3TWvdWhEAoDkMBAY67SQ2mEbFjH6XnECDpLncCWFba1Ll&id=100068984387109
