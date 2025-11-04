logo

Языковой скандал: как наказали водителя такси, отказавшегося общаться на украинском
commentss НОВОСТИ Все новости

Языковой скандал: как наказали водителя такси, отказавшегося общаться на украинском

В Харькове водителя такси оштрафовали на 5100 гривен за отказ обслуживать пассажирку на украинском языке

4 ноября 2025, 15:09
Автор:
Ткачова Марія

В Харькове водитель такси был оштрафован за отказ обслуживать пассажирку на украинском языке. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская наложила на нарушителя административное взыскание в размере 5100 гривен в соответствии со статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Языковой скандал: как наказали водителя такси, отказавшегося общаться на украинском

Водитель такси отказался обслуживать пассажира на украинском языке

Инцидент произошел во время поездки, когда водитель в грубой и унизительной форме отказался перейти на украинский язык, несмотря на просьбу пассажирки. После обращения женщины в Офис языкового омбудсмена была проведена проверка, по результатам которой факт нарушения подтвердили.

Елена Ивановская также направила официальные обращения в Национальную полицию Украины, Службу безопасности Украины и в центральный офис компании, где работал водитель. В ответ на сервис такси сообщил, что доступ нарушителя к платформе заблокирован бессрочно, а всем водителям отправлено обновленное сообщение с требованием обслуживать клиентов исключительно на государственном языке.

В Офисе языкового омбудсмена подчеркнули, что подобные случаи недопустимы и нарушают закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно статье 36 этого закона, украинский язык является обязательным языком обслуживания во всех видах пассажирского транспорта. Только по желанию клиента обслуживание может происходить на другом языке, если это приемлемо для обеих сторон.

Таким образом, этот случай стал показательным примером того, что отказ от использования государственного языка в сфере обслуживания влечет не только общественное осуждение, но и реальную юридическую ответственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском Курске агенты подпольного движения "АТЕШ" провели успешную диверсионную операцию, направленную на дестабилизацию военной инфраструктуры противника. По данным движения, агентам удалось вывести из строя одну из ключевых башен связи, расположенную на территории города. Во время операции полностью уничтожен релейный шкаф, обеспечивавший функционирование линий передачи данных и военных каналов связи.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023hHPq43YqyLEgJbezjWx3TWvdWhEAoDkMBAY67SQ2mEbFjH6XnECDpLncCWFba1Ll&id=100068984387109
