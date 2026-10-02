Мінус кілограми та нова зачіска: Ігор Терехов кардинально змінив імідж

Очільник Харкова здивував громадськість оновленим іміджем: він помітно скинув вагу та обрав сучасну коротку зачіску. На тлі таких візуальних змін у кулуарах політики та соцмережах миттєво поширилися розмови про можливі приховані хвороби посадовця або ж про його активну підготовку до майбутніх виборів глави держави.

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

Феноменальне схуднення: різниця між 2015 роком і сьогоденням

Якщо порівняти архівні світлини очільника Харкова у 2015 році та сучасні кадри, контраст виявляється приголомшливим. Раніше політик мав значно округліші форми, тоді як зараз демонструє підтягнуту статуру та повністю сиве, стильно підстрижене волосся.

Фото: Ігор Терехов, 2015 рік.

У медіапросторі одразу почали шепотітися, що причиною такої стрімкої втрати ваги могли стати серйозні проблеми з організмом та тяжка хвороба. Проте сам очільник міста заперечує будь-які проблеми з самопочуттям.

"У свої 59 років я відчуваю себе на 44", — зазначає Ігор Терехов, даючи зрозуміти, що перебуває у чудовій фізичній формі та має достатньо енергії для керування містом.

Новий імідж під всеукраїнські амбіції?

Попри запевнення мера у винятково хорошому тонусі, політичні експерти вбачають у зміні візуального стилю чітко прораховану стратегію. Останнім часом Ігор Терехов почав регулярно з'являтися у загальнонаціональних медіа та виступати з промовами у різних містах України, що зовсім не притаманно звичайному регіональному лідеру.

Фото: Ігор Терехов, 2022 рік.

Кулуарами ширяться стійкі чутки, що харківський очільник серйозно розглядає можливість балотуватися на посаду Президента України, через що й веде активну інформаційну кампанію. Аналітики переконані, що свіжий, енергійний та моложавий вигляд має допомогти йому сформувати правильний образ перед потенційним всеукраїнським електоратом, а схуднення та зміна зачіски безпосередньо пов'язані з його виходом на новий політичний рівень.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Терехов прокоментував, хто замовляє усі чутки про його схуднення через хворобу.