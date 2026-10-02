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Мінус кілограми та нова зачіска: Ігор Терехов кардинально змінив імідж

Екстремальне схуднення чи підготовка до виборів? Як виглядає оновлений Ігор Терехов і що стоїть за його новим стилем

2 жовтня 2026, 11:43
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Недилько Ксения

Очільник Харкова здивував громадськість оновленим іміджем: він помітно скинув вагу та обрав сучасну коротку зачіску. На тлі таких візуальних змін у кулуарах політики та соцмережах миттєво поширилися розмови про можливі приховані хвороби посадовця або ж про його активну підготовку до майбутніх виборів глави держави.

Мінус кілограми та нова зачіска: Ігор Терехов кардинально змінив імідж

Ігор Терехов. Фото з відкритих джерел

Мінус кілограми та нова зачіска: Ігор Терехов кардинально змінив імідж - фото 2

Феноменальне схуднення: різниця між 2015 роком і сьогоденням

Якщо порівняти архівні світлини очільника Харкова у 2015 році та сучасні кадри, контраст виявляється приголомшливим. Раніше політик мав значно округліші форми, тоді як зараз демонструє підтягнуту статуру та повністю сиве, стильно підстрижене волосся.

Мінус кілограми та нова зачіска: Ігор Терехов кардинально змінив імідж - фото 2

Фото: Ігор Терехов, 2015 рік.

У медіапросторі одразу почали шепотітися, що причиною такої стрімкої втрати ваги могли стати серйозні проблеми з організмом та тяжка хвороба. Проте сам очільник міста заперечує будь-які проблеми з самопочуттям.

"У свої 59 років я відчуваю себе на 44", — зазначає Ігор Терехов, даючи зрозуміти, що перебуває у чудовій фізичній формі та має достатньо енергії для керування містом.

Новий імідж під всеукраїнські амбіції?

Попри запевнення мера у винятково хорошому тонусі, політичні експерти вбачають у зміні візуального стилю чітко прораховану стратегію. Останнім часом Ігор Терехов почав регулярно з'являтися у загальнонаціональних медіа та виступати з промовами у різних містах України, що зовсім не притаманно звичайному регіональному лідеру.

Мінус кілограми та нова зачіска: Ігор Терехов кардинально змінив імідж - фото 2

Фото: Ігор Терехов, 2022 рік.

Кулуарами ширяться стійкі чутки, що харківський очільник серйозно розглядає можливість балотуватися на посаду Президента України, через що й веде активну інформаційну кампанію. Аналітики переконані, що свіжий, енергійний та моложавий вигляд має допомогти йому сформувати правильний образ перед потенційним всеукраїнським електоратом, а схуднення та зміна зачіски безпосередньо пов'язані з його виходом на новий політичний рівень.


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Терехов прокоментував, хто замовляє усі чутки про його схуднення через хворобу.



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