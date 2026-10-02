Минус килограммы и новая прическа: Игорь Терехов кардинально изменил имидж

Глава Харькова удивил общественность обновленным имиджем: он заметно сбросил вес и выбрал современную короткую прическу. На фоне таких визуальных изменений в кулуарах политики и соцсетях мгновенно распространились разговоры о возможных скрытых болезнях чиновника или о его активной подготовке к предстоящим выборам главы государства.

Игорь Терехов. Фото из открытых источников

Феноменальное похудение: разница между 2015 годом и настоящим

Если сравнить архивные фотографии руководителя Харькова в 2015 году и современные кадры, контраст оказывается потрясающим. Раньше политик имел значительно более округлые формы, тогда как сейчас демонстрирует подтянутое телосложение и полностью седые, стильно подстриженные волосы.

Фото: Игорь Терехов, 2015 год.

В медиапространстве сразу начали шептаться, что причиной такой стремительной потери веса могли стать серьезные проблемы с организмом и тяжелая болезнь. Однако сам глава города отрицает какие-либо проблемы с самочувствием.

"В свои 59 лет я чувствую себя на 44", — отмечает Игорь Терехов, давая понять, что находится в отличной физической форме и имеет достаточно энергии для управления городом.

Новый имидж для всеукраинских амбиций?

Несмотря на уверения мэра в исключительно хорошем тонусе, политические эксперты видят в изменении визуального стиля четко просчитанную стратегию. В последнее время Игорь Терехов начал регулярно появляться в общенациональных медиа и выступать с речами в разных городах Украины, что совсем не характерно для обычного регионального лидера.

Фото: Игорь Терехов, 2022 год.

Кулуарами ходят стойкие слухи, что харьковский руководитель серьезно рассматривает возможность баллотироваться на пост Президента Украины, из-за чего и ведет активную информационную кампанию. Аналитики убеждены, что свежий, энергичный и моложавый вид должен помочь ему сформировать правильный образ перед потенциальным всеукраинским электоратом, а похудение и изменение прически напрямую связаны с его выходом на новый политический уровень.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Терехов прокомментировал, кто заказывает все слухи о его похудении из-за болезни.