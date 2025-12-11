За програмою єВідновлення отримувачі компенсацій на Харківщині придбали 4465 об’єктів нерухомості. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мешканці Харківщини отримують житлові сертифікати: куди переїжджають

У 41 територіальній громаді області профільні комісії сформували 8 727 сертифікатів для надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 11,7 мільярда гривень, повідомив начальник Харківської ОВА.

Використовуючи житлові сертифікати, отримувачі компенсацій придбали 4 465 об’єктів нерухомості в межах області — 3 695 квартир і 770 приватних будинків. Вартість придбаного майна перевищує 9,2 мільярда гривень.

Загалом уже використано 6 460 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості. Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях.

