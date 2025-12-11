logo_ukra

Харків Мешканці Харківщини отримують житлові сертифікати: куди переїжджають
commentss НОВИНИ Всі новини

Мешканці Харківщини отримують житлові сертифікати: куди переїжджають

Жителі Харківщини купують нове житло за сертифікатами «єВідновлення»

11 грудня 2025, 16:48
Автор:
avatar

Недилько Ксения

За програмою єВідновлення отримувачі компенсацій на Харківщині придбали 4465 об’єктів нерухомості. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У 41 територіальній громаді області профільні комісії сформували 8 727 сертифікатів для надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 11,7 мільярда гривень, повідомив начальник Харківської ОВА.

Використовуючи житлові сертифікати, отримувачі компенсацій придбали 4 465 об’єктів нерухомості в межах області — 3 695 квартир і 770 приватних будинків. Вартість придбаного майна перевищує 9,2 мільярда гривень.

Загалом уже використано 6 460 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об’єкти нерухомості. Більшість отримувачів компенсацій придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта — у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що держдума рф остаточно ухвалила закон, який дозволяє визнавати квартири й будинки на ТОТ "безгосподарними" та конфісковувати їх. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Закон не містить чітких критеріїв, за якими житло може бути визнано "нічийним", що дає окупаційній владі можливість самостійно визначати, чиї квартири чи будинки вилучати. За словами нардепа Павла Фролова, таким чином, під загрозою опиняються не тільки вимушені переселенці, а й люди, які залишилися жити на окупованих територіях.                                                                                                              



