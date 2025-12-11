По программе еВосстановление получатели компенсаций в Харьковской области приобрели 4465 объектов недвижимости. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Жители Харьковщины получают жилищные сертификаты: куда переезжают

В 41 территориальной громаде области профильные комиссии сформировали 8727 сертификатов для предоставления компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 11,7 миллиарда гривен, сообщил начальник Харьковской ОВА.

Используя жилищные сертификаты, получатели компенсаций приобрели 4 465 объектов недвижимости в пределах области – 3 695 квартир и 770 частных домов. Стоимость приобретаемого имущества превышает 9,2 миллиарда гривен.

В общей сложности уже использовано 6 460 жилых сертификатов, выданных за разрушенные объекты недвижимости. Большинство получателей компенсаций приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах, остальные — в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что госдума РФ окончательно приняла закон, позволяющий признавать квартиры и дома на ВОТ "бесхозными" и конфисковывать их. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Закон не содержит четких критериев, по которым жилье может быть признано "ничейным", что дает оккупационным властям возможность самостоятельно определять, чьи квартиры или дома изымать. По словам нардепа Павла Фролова, таким образом, под угрозой оказываются не только вынужденные переселенцы, но и оставшиеся люди жить на оккупированных территориях.