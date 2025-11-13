4 224 об’єкти нерухомості придбали жителі Харківщини за державною програмою "єВідновлення". Вартість придбаного житла — понад 8,7 мільярда гривень. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мешканці Харківщини отримують житлові сертифікати: де обирають нові оселі

За його даним, житловими сертифікатами скористалися 6 187 отримувачів компенсації за зруйноване житло з Харківської області. Більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей.

Для ремонту житла у межах держпрограми 40 407 людей отримали понад 4,1 мільярда гривень компенсацій.

"Загалом станом на зараз у 40 громадах області сформовано 8 390 сертифікатів на більш ніж 11,2 мільярда гривень.

Прискорюємо роботу комісій, щоб заявники могли якомога раніше отримати компенсацію і розпочати відновлювальні роботи або придбали нове житло", – наголосив очільник області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 24 листопада набере чинності Постанова Уряду №1176 щодо надання допомоги окремим категоріям ВПО за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях (далі – ТОТ). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.

Право на компенсації матимуть:

▪ учасники бойових дій;

▪ особи з інвалідністю внаслідок війни;

▪ за умови відсутності власного житла, крім ТОТ та територій бойових дій.

Розмір допомоги – 2 млн грн на одну особу або родину у вигляді ваучера, який можна буде використати на придбання нового житла, як перший внесок або для погашення іпотеки.