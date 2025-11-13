4 224 объекта недвижимости приобрели жители Харьковщины по государственной программе "еВосстановление". Стоимость приобретенного жилья – более 8,7 миллиарда гривен. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Жители Харьковщины получают жилищные сертификаты: где выбирают новые дома

По его данным, жилищными сертификатами воспользовались 6187 получателей компенсации за разрушенное жилье из Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громмадах, остальные – на территории Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областей.

Для ремонта жилья в рамках госпрограммы 40 407 человек получили более 4,1 миллиарда гривен компенсаций.

"В целом по состоянию на сегодняшний день в 40 громадах области сформировано 8 390 сертификатов на более чем 11,2 миллиарда гривен.

Ускоряем работу комиссий, чтобы заявители могли как можно раньше получить компенсацию и начать восстановительные работы или приобрести новое жилье", – подчеркнул глава области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 ноября вступит в силу Постановление Правительства №1176 о предоставлении помощи отдельным категориям ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях (далее – ВОТ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Право на компенсации будут иметь:

▪ участники боевых действий;

▪ лица с инвалидностью в результате войны;

▪ при отсутствии собственного жилья, кроме ВОТ и территорий боевых действий.

Размер пособия – 2 млн грн на одного человека или семью в виде ваучера, который можно будет использовать на приобретение нового жилья, как первый взнос или для погашения ипотеки.