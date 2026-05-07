Майно на тещу та елітні авто: ексдиректору комунального підприємства Харкова оголосили підозру

Національна поліція України викрила колишнього керівника одного зі спеціалізованих комунальних підприємств Харківської міської ради у масштабному приховуванні статків. Посадовець не вніс до фінансового звіту активи, вартість яких перевищує 4,2 мільйона гривень.

Авто, не задеклароване експосадовцем Харкова. Фото: НПУ

Слідство встановило, що у щорічній декларації за 2023 рік директор умисно приховав майно, яким користувався особисто, але формально зареєстрував на родичів. Зокрема, у переліку "невидимих" активів опинилися елітні автомобілі та нерухомість.

"Посадовець не вказав у декларації садовий будинок і дві земельні ділянки, а також автомобілі Porsche Cayenne 2013 року випуску та Mercedes-Benz CL63 AMG", — зазначають у правоохоронних органах.

Як з'ясували поліцейські, транспортні засоби преміумкласу були оформлені на підставних осіб, серед яких була і матір дружини фігуранта. Попри те, що юридично машини належали родичам, фактичне користування ними здійснював саме очільник КП.

"Перебуваючи на посаді, посадовець не вказав у декларації за 2023 рік активи, які були у його користуванні, однак були оформлені на інших осіб, серед яких – родичі", — підкреслюють у Нацполіції.

На підставі зібраних доказів днями колишньому посадовцю офіційно повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всі деталі корупційної схеми та походження коштів на придбання прихованих активів.

